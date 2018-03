Buondì Motta, la saga degli spot chiude col botto: che fine fa la bimba? Video

© RIPRODUZIONE RISERVATA

"L’attesa è finita! Ancora convinti che non esista una colazione che coniughi leggerezza e golosità? Questo finale col botto non vi lascerà alcun dubbio". Viene presentato così direttamente sui social network l'ultimo atto deglipubblicitari diche tanto hanno fatto discutere il web.Ed eccolo qui l'ultimo episodio della saga che vede protagonista la bambina in cerca di una colazione che coniughi "leggerezza e golosità​". Un finale ovviamente col botto dove ad essere colpito è l'ospedale dove sono ricoverate le vittime dei tre precedenti spot: la mamma, il papà e il postino. A cui si andrà quindi ad aggiungere anche il medico che li aveva in cura.Un cortometraggio, che ripercorre e riprende la storia delle puntate precedenti, con la solita ironia e provocazione. Motta non sembra essersi piegata alle critiche dopo il primo episodio, con la mamma colpita dall'asteroide che tante polemiche suscito tra i meandri della rete. Anzi, ora tra le vittime rientra anche la piccola bambina, presente nelle tombe durante i funerali.Ma non finisce qui. Proprio durante l'ultimo saluto alle vittime, un altro asteroide colpisce la Terra distruggendola completamente. Lo spot si chiude con uno slogan: "L'umanità riprenderà il prima possibile".