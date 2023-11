Bimbo di 2 anni dimenticato sul bus, muore dopo otto ore: «L'autista non lo ha visto». Il dolore della mamma

Una morte assurda, impossibile da accettare. Un bimbo di 2 anni, in Brasile, è morto dopo aver trascorso 8 ore rinchiuso in uno scuolabus: l'autista, a quanto pare, non si era accorto che c'era ancora un bambino a bordo. Come riporta il Sun, il conducente 45enne ha trovato il malcapitato privo di conoscenza: a nulla sono servite le cure dei medici, perchè l'infante è deceduto poco dopo l'arrivo in ospedale.

La tragedia

La polizia sta indagando sulla vicenda, per accertare le responsabilità dell'autista e di sua moglie, anch'ella impiegata presso il trasporto scolastico organizzato dal comune di San Paolo.

La mamma del piccolo, Kaliane Rodrigues, ha dichiarato: «Lui di solito si sedeva davanti, ma loro lo hanno fatto accomodare in uno dei sedili posteriori, e poi si sono dimenticati di lui. Sono stati degli irresponsabili, chi lavora con i bambini deve prestare la massima attenzione».

La donna, comprensibilmente, pretende che si chiariscano le circostanze che hanno causato la morte di suo figlio: «Voglio giustizia. Non vedrò mai più il mio bambino». Purtroppo, incidenti del genere sono già avvenuti, ultimamente: lo scorso settembre, ad esempio, una bambina è morta dopo essere rimasta chiusa in macchina per diverse ore, sotto il sole cocente.