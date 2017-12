Bambino di cinque anni beve per sbaglio varechina Corsa all'ospedale

di Alberto Beltrame

MONASTIER - Attimi di paura ieri aquando i genitori di unsi sono accorti che il piccino aveva ingerito dell', in parole semplici della, usato per le pulizie di casa. Preoccupatissimi, mamma e papà hanno contattato il 118 e gli infermieri del Suem sono accorsi subito a casa, visitando il bimbo e, visto la tenera età, decidendo di trasferirlo per accertamenti all'ospedale Ca' Foncello, in pediatria. Per fortuna il bimbo aveva ingerito solo una minima quantità di sostanza e non è stato necessario procedere con una lavanda gastrica: gli è stato semplicemente somministrato un gastro protettore. Poi è stato trattenuto in osservazione per qualche ora.