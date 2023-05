Berlusconi, Meloni al San Raffaele per una visita al leader di Forza Italia: «Di ottimo umore, in rapida ripresa e lavora sui dossier»

La premier Giorgia Meloni è stata all'ospedale San Raffaele di Milano per far visita al leader di Forza Italia ed ex premier Silvio Berlusconi ricoverato dal 5 aprile scorso. I due, si apprende, avrebbero avuto un colloquio di circa un'ora.

La visita dopo il raduno degli Alpini a Udine a cui la presidente del Consiglio ha partecipato in mattinata. La premier Giorgia Meloni e il leader di FI Silvio Berlusconi «hanno parlato degli scenari futuri, delle prossime iniziative dell'esecutivo e della maggioranza», riferisce una nota di Palazzo Chigi sulla visita della presidente del Consiglio all'alleato in ospedale. «Berlusconi è di ottimo umore, è in rapida ripresa, e nonostante il ricovero lavora incessantemente sui principali dossier», ha commentato Meloni.

Berlusconi, come sta

Silvio Berlusconi, secondo quanto riferivano nella giornata di ieri fonti sanitarie, aveva passato un'altra «notte tranquilla» al San Raffaele.

Le parole di Veronica Lario

Sempre ieri Veronica Lario aveva rotto il silenzio ed era tornato dopo molto tempo a parlare del suo ex marito . «C'è una persona che sta male, che soffre e che ce la mette tutta», spiegava ai cronisti quando era arrivata a sorpresa a un convegno di +Europa dedicato ai temi del lavoro a Milano. Parole sentite che sono quasi un abbraccio da lontano all'ex premier con cui ha condiviso tanti anni di vita matrimoniale, quasi venti, e con cui ha avuto i tre figli Barbara, Eleonora e Luigi che le hanno dato molti nipoti. Una storia, la loro, in cui non sono mancate le polemiche e le battaglie legali, come quella legata all'assegno di mantenimento dopo il divorzio.