Spacciava droga a 80 anni Arrestata col figlio, ha anche aggredito i carabinieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Spacciatrice a 80 anni suonati. I carabinieri hanno arrestato a Bari un’anziana donna e il figlio 52enne, Raffaele Lorusso, con l’accusa di detenzione e spaccio di eroina.È accaduto nel quartiere San Paolo. Alla richiesta dei carabinieri di perquisire la casa l’ottantenne e il figlio 52enne hanno aggredito i carabinieri per impedire che trovassero 23 grammi di eroina e 1.600 euro in contanti. L’anziana e suo figlio sono stati arrestati e posti ai domiciliari. I carabinieri hanno poi trovato l’80enne in possesso di cinque grammi di eroina, mentre altri 18 grammi dello stesso stupefacente erano nascosti tra la biancheria intima di suo figlio.