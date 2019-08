L'auto sbanda e si ribalta sull'autostrada due persone perdono la vita

Due anziani torinesi hanno perso la vita oggi sull'autostrada Brescia-Torino. Secondo la prima ricostruzione attorno alle 14,45 l'auto su cui viaggiava la coppia, un uomo di 71 anni e una donna di 76, sarebbe sbandata per cause ancora da accertare andando a sbattere violentemente contro il guard rail per poi ribaltarsi.



Inutili i soccorsi poiché una volta liberati dalle lamiere dai vigili del fuoco, non è rimasto che constatare il decesso. Le due persone, che risultano risiedere allo stesso indirizzo nel capoluogo piemontese, non si sa se siano marito e moglie o fratelli.

