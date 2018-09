Assaggiatori cercasi la Tiramisù World Cup cerca giudici per la competizione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TREVISO - A.A.A. In occasione della, che si terrà aa novembre, gli organizzatori dell'evento sono alla ricerca di persone che possano prendere parte alla manifestazione come giudici ed eleggere il miglior tiramisù del mondo.Le persone richieste sono 180: occorrerà assaggiare 600 preparazioni diverse per eleggere la più buona. Le selezioni sono già aperte in tutta Italia, per poter partecipare come giuria basta essere buongustai, solo per la semifinale e la finalissima chi giudicherà sarà un team di esperti. Oltre alla versione tradizionale verranno prodotte, e dovranno essere assaggiate, anche delle varianti creative.Ci sono però dei requisiti per la candidatura: bisogna dimostrare di conoscere a perfezione la ricetta originale del tiramisù e la storia stessa del dolce. Semplici domande, per i veri appassionati, che daranno corpo a una classifica, con tanto di riserve nel caso in cui qualcuno si ritirasse. Sul sito www.tiramisuworldcup.com le iscrizioni sono già aperte.