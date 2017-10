Pagati per mangiare pizza Ristorante cerca candidati Ecco dove trovare lavoro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Essera pagati per mangiare la pizza. Quello che per molti è un sogno può diventare realtà visto che il locale "Bath Pizza Co." sta cercando un assaggiatore professionale di pizza.Si tratta di un impiego da due ore a settimana e la persona richiesta dovrà essere un buon comunicatore, oltre che, ovviamante, un amante della pizza. Il lavoro consisterà nell'assaggiare le pizze del menù del ristorante e dare un giudizio finale su qualità e prezzo.Il posto di lavoro di trova a Bath, appunto, in Inghilterra. Anche se come primo impiego è piuttosto scarso sembra che non ci siano molti candidati disposti a lavorare con loro tanto che il locale si è detto disposto a tutto pur di trovare un buon candidato, anche coprire tutti i costi di viaggio. Per compilare la form basta cliccare al seguente link