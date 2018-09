â€‹Arriva l'ufficiale per lo sfratto esplode la casa: muore una donna, gravi i figli

NAPOLI - Un'esplosione si è verificata poco dopo le 11.30 in un appartamento di via don Giovanni Minzoni, nella zona dei Quartieri Spagnoli. Una persona sarebbe morta e ci sarebbero anche due feriti. Sarebbe scoppiata una bombola di gas, o una caldaia, in una casa all’ultimo piano dell’edificio al civico 6.

Era stato comunicato lo sfratto per la famiglia che viveva nell'abitazione in via don Giovanni Minzoni, quartiere Pignasecca a Napoli, all'interno della quale è avvenuta l'esplosione che ha causato la morte di una 52enne. Secondo quanto si apprende dai residenti della zona, lo sfratto era stato comunicato proprio questa mattina. Non si esclude quindi che l'esplosione possa essere legata a un gesto disperato di uno dei residenti nell'appartamento, conseguenza dell'incombente obbligo di lasciare l'abitazione.



Sul posto la polizia di Stato e i figili del fuoco; durante le operazioni di soccorso sarebbe stata portata fuori una donna, proseguono le ricerche per verificare la presenza di altre persone coinvolte nell’esplosione e nell’incendio scaturito subito dopo. In preparazione i rilievi di staticità sull’edificio.



Non ancora chiara la ricostruzione della dinamica, dai successivi controlli si stabilirà se si è trattato di un incidente o di un episodio doloso

© RIPRODUZIONE RISERVATA