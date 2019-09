Adescava ragazzi sui social e si fingeva una donna pedofilo 27enne condannato

Confermata ieri la condanna per Bruno Minute, 27enne di Santa Giustina che era finito nei guai per due violenze sessuali consumate a danni di minori e per 7 tentate, su ragazzini che avevano anche meno di 14 anni. Anche se è caduto uno dei 9 capi d'accusa e la pena è scesa da 9 a 6 anni e mezzo di reclusione. La notizia è riportata dal Gazzettino.Bruno Minute sui social si fingeva una ragazza spacciandosi - come riferisce il Gazzettino - per donna “Martina Mimì”.