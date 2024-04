ASCOLI A un mese dalla presentazione delle liste, con i nomi degli aspiranti consiglieri comunali, proseguono le grandi manovre all’interno delle coalizioni. Il sindaco uscente Marco Fioravanti, ha già definito la sua squadra che sarà composta da otto liste (Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Noi moderati con Ascoli e quattro liste civiche fra cui quella del sindaco) ma nelle ultime ore potrebbe spuntarne una nona.

La nona lista

Quest’ultima lista civica potrebbe essere capeggiata dall’assessora comunale alla qualità della vita, la pediatra Maria Luisa Volponi. Rispetto alle tornate precedenti, però, è diventato molto più difficile inserire in lista candidati che abbiano voglia di impegnarsi in politica. Probabilmente non ci saranno le oltre venti liste in lizza, come nel 2019, così come al momento gli unici candidati alla guida delle cento torri sono solo Marco Fioravanti ed Emidio Nardini. Chi si presenta da solo, infatti deve superare la soglia del 3%. All’incirca mille voti: un traguardo difficile da tagliare considerando come si è radicalizzato il consenso elettorale in città. Grandi manovre anche nel centrosinistra che questo pomeriggio ufficializzerà l’ingresso dei Verdi nella coalizione che sostiene Emidio Nardini.

Alleanza della quale fanno parte Pd, M5S, Ascolto & Partecipazione e una lista civica. Nel Partito democratico, spazio al rinnovamento. Pietro Frenquellucci, candidato sindaco nel 2019, lascia. Si ricandideranno invece i consiglieri uscenti Francesco Ameli e Angelo Procaccini. Alessio Ceci, Luca Gabrielli, Daniela Santoni, Stefania Meloni, Anna Giammiro, la preside Alessia Cicconi e Armando Giampieri (ex presidente dell’Unione ciechi); il socialista Emidio Luzi faranno parte della squadra. Aria di cambiamento anche nel Movimento 5 Stelle. Per la prima volta cade la pregiudiziale dell’iscrizione al movimento: tutti gli esponenti della società civile potranno candidarsi sotto il logo M5S. Capolista sarà Feliziano Ballatori che lascia il coordinamento nelle mani di Iozzi.

I ritiri

Dopo dieci anni di legislatura non si ricandiderà Massimo Tamburri e si ritirerà anche la consigliera uscente Eleonora Camela. Trattative in corso della coalizione con l’ex consigliere comunale di Rifondazione comunista, Ugo Cittadini.