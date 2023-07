San Benedetto, cane precipita nel balcone di un appartamento disabitato: i vigili lo salvano con un mezzo aereo A-trid

SAN BENEDETTO DEL TRONTO - I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 14 del 22 luglio per soccorrere un cane di razza meticcia in via Monti della Laga, nel comune di San Benedetto del Tronto . Il cane di circa 12 anni, con problemi di salute, era caduto accidentalmente dal terrazzo di un appartamento al terrazzo sottostante il quale risultava al momento disabitato.