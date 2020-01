Ascoli, muore a 26 anni cadendo in un dirupo per spegnere i fuochi

ASCOLI - Capodanno tragico ad Ascoli Piceno dove la scorsa notte ha perso la vita Valerio Amatizi, ascolano di 26 anni. Il giovane è morto per la caduta di un centinaio di metri in un dirupo a colle San Marco nel tentativo di spegnere un principio di incendio innescato dal lancio di botto. Il ragazzo, che aveva peso il padre un anno fa durante la battuta di caccia, stava festeggiando l'inizio del nuovo anno con gli amici quando è accaduto l'incidente nella zona impervia del Dito del Diavolo dove si trova un sentiero: mentre stava intervenendo per cercare di spegnere le fiamme è c aduto nella scarpata. Dopo il disperato trasporto all'ospedale Mazzoni è morto poco prima delle due di oggi. Ultimo aggiornamento: 10:50 © RIPRODUZIONE RISERVATA