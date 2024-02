ASCOLI - Lungo il percorso dell’Arengo per andare a riscattare i parcheggi dalla Saba, arriva ora il momento della consultazione pubblica. Con la parola che passa ai cittadini. Un passaggio richiesto dalla normativa vigente per poter poi procedere, dopo aver raccolto anche gli eventuali pareri di coloro che vorranno esprimersi, con la creazione della nuova società a maggioranza comunale a cui l’amministrazione intende affidare la gestione della sosta in città dal 2025, a seguito di una gara con la quale si individuerà anche il socio privato. Il sindaco Fioravanti, in linea con il cronoprogramma tracciato dal professor Calzone (esperto incaricato dall’ente di tracciare il percorso per riacquisire i parcheggi), spinge, dunque, sull’acceleratore per arrivare a centrare l’obiettivo e riprendere in mano, come Comune, il timone per la politica della sosta sotto le cento torri. Ed ecco, quindi, il provvedimento con cui ora si sono incaricati gli uffici preposti di predisporre un avviso per avviare la consultazione pubblica, consentendo a chiunque vorrà esprimere un parere su questa decisione varata dal consiglio comunale di riacquisizione e gestione dei parcheggi di farlo attraverso le modalità e i termini che saranno a breve ufficializzati. Il tutto considerando che l’obiettivo dell’Arengo è quello di riuscire a concludere tutta la procedura, tra consultazione pubblica e pareri da richiedere e ottenere dall’autorità antitrust e dalla Corte dei conti entro l’anno. Per poi procedere con la gara e la formalizzazione del riacquisto dei parcheggi dalla Saba, nel 2025, al prezzo già definito di 6,1 milioni di euro.

APPROFONDIMENTI ANCONA Sosta in città, tariffe in rialzo: il Comune di Ancona prevede anche di ridurre il raggio dei permessi (che passano da 33 a 40 euro)

La parola ai cittadini

Dopo l’approvazione in consiglio comunale della scelta di ricorrere a una società mista a maggioranza comunale per la gestione dei parcheggi in città una volta riscattati dalla Saba, adesso è previsto il coinvolgimento dei cittadini (quelli che vorranno esprimersi) attraverso una consultazione pubblica regolamentata dalle normative vigenti. In pratica, adesso si procederà alla pubblicazione di un avviso con cui l’Arengo inviterà tutti coloro che vorranno esprimere un parere sulla scelta dell’amministrazione comunale, con tanto di delibera consiliare allegata, attraverso le modalità che saranno indicate (solitamente si indica un indirizzo e-mail a cui far pervenire i pareri e le eventuali osservazioni). E tutto questo entro una specifica scadenza. Chi vorrà, quindi, potrà dire la propria riguardo la delibera di consiglio comunale approvata il 18 gennaio scorso. Esprimendosi, quindi, sulla volontà dell’ente di andare a riacquistare i parcheggi dalla Saba e poi affidare in concessione la gestione della sosta (inclusi tutti gli stalli a raso) alla nuova società a maggioranza comunale e con un socio privato di minoranza. Dopodiché, raccolti i pareri dei cittadini che vorranno esprimersi entro il termine che sarà stabilito, si procederà con una ulteriore delibera del consiglio comunale che dovrà essere sottoposta all’attenzione della Corte dei conti territorialmente competente ed all’Autorità garante della concorrenza e del mercato. Per spianare poi la strada al riscatto dei parcheggi dalla Saba.

La nuova società

La nuova società che l’Arengo intende creare – sulla scorta della relazione del professor Calzone già approvata in consiglio comunale - per andare poi a gestire la sosta in città col Comune come socio di maggioranza, è prevista come società a responsabilità limitata e con un socio privato di minoranza che verrà individuato a seguito di una gara europea a doppio oggetto comprendente la scelta del socio e contestualmente l’affidamento alla società mista che si costituirà della gestione in esclusiva della sosta. Questo con una concessione che potrebbe variare tra un minimo di 23 e un massimo di 27 anni.