Corteo degli studenti in piazza "Vogliamo scuole più sicure dopo le scosse di terremoto"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Corteo di protesta questa mattina degli studenti di alcune scuole superiori di Ascoli che hanno manifestato in piazza Simonetti, davanti alla sede dell'amministrazione provinciale per chiedere che gli istituti siano più sicuri dopo le scosse di terremoto. Alla manifestazione hanno aderito gli studenti dell'istituto Mazzocchi, dell'istituto professionale Ceci, dell'Ipsia Sacconi e dell'istituto alberghiero Buscemi. Messaggi di solidarietà agli studenti ascolani sono stati inviati anche dai loro colleghi umbri. Gli studenti chiedono immediate verifiche di vulnerabilità sismica.