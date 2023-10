Cane ferito durante una battuta di caccia scivola sulle sponde del lago: salvato dai vigili del fuoco di Ascoli

ASCOLI - I vigili del fuoco di Ascoli sono intervenuti nel primo pomeriggio sulle sponde del lago di Talvacchia per il recupero di un cane rimasto ferito durante una battuta di caccia.

L’animale era scivolato lungo un costone in una zona impervia ed anche a causa delle ferite riportate non era più in grado di muoversi. I pompieri, in assetto fluviale, hanno attraversato lo specchio d’acqua con un gommone e dopo averlo recuperato lo hanno riportato sulla sponda opposta. In attesa dell’arrivo del veterinario, gli operatori con lo zaino Tpss (tecniche di primo soccorso sanitario) in dotazione sui mezzi, hanno prestato le prime cure al cane.