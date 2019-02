Barista intasca i soldi delle consumazioni dei clienti Licenziato e denunciato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - È stato denunciato per appropriazione indebita il giovane barista di uno delle attività presenti al centro commerciale Al Battente che è stato fermato dai carabinieri con in tasca banconote che erano state precedentemente segnate ed erano state utilizzate per pagare le consumazioni al bar. Il titolare dell’attività commerciale si era reso conto da qualche tempo che c’era qualcosa che non andava nei conti del bar e così, controllando le riprese delle telecamere di sorveglianza ha scoperto che il suo dipendente non tutti i soldi che riscuoteva lì metteva in cassa. Con la denuncia è scattato anche il licenziamento del giovane barista.