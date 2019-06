Riuso materiali e raccolta differenziata: ecco il nuovo Centro Ambiente di Marzocca

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Inaugurato questa mattina il Centro Ambiente di Marzocca di Senigallia. La struttura, realizzata con un investimento di 1 mln e 250mila euro di cui oltre 850mila stanziati dalla Regione Marche, punta anche a potenziare il riuso dei materiali e la raccolta differenziata.‘Con questa iniziativa, con questo investimento fatto insieme con il Comune di Senigallia noi tracciamo una nuova rotta, un nuovo approccio culturale che fa dell’economia circolare un obiettivo per tutti, essendo così vicini a questa aspirazione dei giovani di poter vivere in un ambiente migliore’. Sono le parole con cui il Presidente della Giunta Regionale Luca Ceriscioli ha inaugurato questa mattina il Centro Ambiente di Marzocca di Senigallia, realizzato con un investimento complessivo di 1 milione 250mila euro, di cui oltre 850mila stanziati dalla Regione Marche. La nuova struttura, terza dopo quelle di Borgo Bicchia e Sant’Angelo, si estende su una superficie di circa 4mila metri quadrati e si sviluppa su due livelli, prevedendo una zona di conferimento e deposito dei rifiuti non pericolosi, uno spazio protetto per il deposito dei rifiuti pericolosi e serbatoi di raccolta per gli oli esausti e per le batterie esaurite. Punta inoltre al potenziamento della raccolta differenziata: nel nuovo centro ambiente, prima che i beni conferiti siamo inviati agli appositi impianti di trattamento, si valuterà se vi è ancora la possibilità di avviarli a riciclo e riutilizzo.‘Quella di oggi è una bella inaugurazione - ha continuato il Presidente - si tratta di un centro importante per il recupero dei materiali, per raccolta differenziata e, soprattutto, per il riuso. È infatti cambiato il modo di gestire e trattare i rifiuti, oggi si cerca sempre più di utilizzare fino all’ultimo il rifiuto come una risorsa, come una materia prima cui dare una seconda vita piuttosto che buttarla in discarica. È questo un segno di rispetto dell’ambiente che piace tanto a noi e piace tanto anche ai nostri giovani, che vedono nell’ambiente la dimensione del loro futuro’. Presenti infatti all’inaugurazione di questa mattina anche i giovanissimi studenti della Scuola Media Belardi di Marzocca, oltre al sindaco Maurizio Mangialardi e l’assessore regionale all’ambiente Angelo Sciapichetti. In particolare, il primo cittadino di Senigallia ha ringraziato ‘il presidente Ceriscioli e la Regione Marche per aver permesso la realizzazione di questo importante centro ambiente finanziandone oltre i due terzi dell’investimento e anche per aver atteso i tempi della progettazione comunale, che sono stati più lunghi del previsto ma che alla fine hanno portato alla concretizzazione di questa bella struttura’.