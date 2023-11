OSIMO - La Fortuna tona a baciare le Marche, con un ignoto giocatore di Osimo che, nel concorso di sabato scorso del 10eLotto, si è portato a casa la bellezza di 100mila euro.

Sabato da ricordare per gli appassionati del 10eLotto, in particolare ad Osimo, dove è stata registrata una vincita da 100.000 euro, frutto di nove numeri indovinati su dieci in modalità Lotto, a fronte di una giocata di appena 5 euro.