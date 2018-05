Perde il controllo dell'auto e tampona un autobus Donna finisce all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO - I vigili del fuoco sono intervenuti ieri pomeriggio, intorno alle 18.30, in via di Filottrano ad Osimo dove si è verificato un incidente stradale. Un'auto condotta da una donna, per cause in corso di accertamento, ha tamponato un autobus. La conducente dell'Opel Corsa è ricorsa alle cure dei sanitari per un trauma agli arti e altri accertamenti, ma non è grave. Il personale dei vigili del fuoco ha messo in sicurezza i mezzi coinvolti e l'area dell' intervento.