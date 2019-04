Ladri entrano in casa: vede gli incappucciati in diretta sul cellulare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO - Tentato furto in diretta la sera della vigilia di Pasqua. Una coppia di ladri è entrata nel giardino di una villetta, sotto gli occhi delle spycam e del proprietario che ha assistito all’incursione in tempo reale, davanti al suo smartphone. È stato lui a lanciare l’allarme sabato sera, attorno alle 22. Sul posto, a Campocavallo, si è portata una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Osimo, ma all’arrivo dei militari i malviventi erano già scappati. Il colpo è andato a vuoto perché hanno cercato di entrare nell’abitazione, forzando una finestra, ma l’allarme li ha messi in fuga.L’antifurto, scattato non appena i ladri hanno attuato il blitz, era connesso al cellulare del proprietario che, ricevuta la segnalazione d’emergenza attraverso una specifica App, si è collegato con l’impianto di videosorveglianza del suo villino e ha assistito in diretta all’irruzione. Non poteva credere ai propri occhi quando dalle immagini live ha visto due individui, vestiti di scuro e con il volto travisato da un cappuccio, scavalcare la recinzione e intrufolarsi nel giardino.