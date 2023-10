Venti anni di trekking urbano ad Ancona: tutti esauriti i 540 posti per la partecipazione

ANCONA - L'edizione 2023, la ventesima per Ancona, interessa i segreti della Cittadella, inclusa la Rocca. L'appuntamento per coloro che si sono prenotati è a partire dalle 9 del mattino al parcheggio del parco, da dove partiranno i dodici gruppi, ciascuno con la rispettiva guida turistica professionale.

Anche la Polveriera Beato Amedeo, già sede del tiro a segno, è tra i siti che sarà possibile visitare.

A fare da da guida nella circostanza sarà il ventitré volte campione italiano Maurizio Ballirano, dorico del Pincio, che si è fregiato anche di numerosi titoli internazionali. Altri siti che interesseranno il percorso sono il maneggio di via Circonvallazione, la cui attività sarà presentata dall'Asd – I Cavalieri della Cittadella, e la Rocca, sede del Segretariato permanente dell'iniziativa Adriatico- Ionica.

Detta anche La Fortezza, o Fortezza Sangallo, la Cittadella di Ancona è, a partire dal 1532, legata a innumerevoli vicende capitali della storia cittadina. E' testimonianza del passaggio dal concetto quattrocentesco di città ideale a quello cinquecentesco di città fortificata. Ideata dall'architetto Antonio da Sangallo il Giovane, costitutiva il principale strumento di difesa nel punto di entrata alla città ed è caratterizzata da cinque bastioni (Gregoriano, Cavaliere a Basso, Campana, Barberino della Punta e Giardino).

L'itinerario prevede quindi sia la visita al campo trincerato, oggi un parco pubblico, sia alla Cittadella vera e propria. Il titolo indicato per il trekking dal Comune capofila di Siena ai comuni partecipanti è “Trekking a colori: pratiche di sostenibilità attraverso i secoli”. E, a proposito di sostenibilità, la Cittadella rappresenta un esempio di cambiamento d'uso, da fortezza militare a parco pubblico attrezzato con strutture per esercizi sportivi e percorsi in braille per non vedenti. Panoramico (dal punto più alto è possibile ammirare una visione a trecentosessanta gradi della città, dal porto al Monte Conero), ricco di specie naturali, grazie al trekking 2023 il giardino storico della Cittadella si svelerà anche nelle sue parti più inedite.