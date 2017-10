Scontro tra auto e moto centauro ferito sulla variante Corsa all'ospedale, è grave

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Un centauro è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale regionale di Torrette dopo un incidente avvenuto sulla variante alla statale 16. L'uomo di circa 50 anni viaggiava in sella alla moto quando per cause ancora in corso di accertamento si è scontrato con una Fiat Panda. L'impatto lo ha fatto volare dalla moto e il colpo è stato molto violento. La centrale operativa del 118 ha inviato sul posto l'automedica e la Croce Gialla di Ancona.