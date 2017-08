Blitz contro i parcheggiatori abusivi: fuggi fuggi e sei fermati dalla polizia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Segnalati in Prefettura, per la revoca dell’asilo politico, tre profughi sorpresi dalla polizia a fare i parcheggiatori abusivi. La polizia ha multato 5 parcheggiatori abusivi, denunciandone uno per resistenza a pubblico ufficiale. In una casa di via Castelfidardo scovati invece 14 bengalesi di cui 8 abusivi e 4 clandestini infine sequestrate una decina di banconote false da 50 euro spese in alcuni negozi.