Chiede l'elemosina ai passanti e sfugge ai poliziotti: denunciato

JESI - Due giovani richiedenti asilo, sono stati denunciati dalla Polizia. Uno, nigeriano 30enne è stato sorpreso a infastidire i clienti di alcuni negozi di via Verdi chiedendo l'elemosina e braccando le donne per le braccia, che deve rispondere di resistenza a pubblico ufficiale essendo scappato alla richiesta dei documenti.L'altro, che ha anche causato l'interruzione di pubblico servizio, è un cittadino del Ghana di 19 anni, che rifiutava di pagare il biglietto dell'autobus e di scendere. Gli agenti del Commissariato sono intervenuti alla Zipa dove il mezzo della Conerobus s'era fermato. Il giovane ha rifiutato di esibire i documenti aggredendo i poliziotti (entrambi medicati al pronto soccorso, prognosi 3 giorni) ed è stato denunciato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale.