Devastano un distributore con la ruspa rubata ma sono costretti alla fuga

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CAMERANO – Fallisce, per una volta, il colpo ai danni di un distributore di benzina self service: l’arrivo di carabinieri ha messo in fuga i banditi.L’allarme è partito proco prima delle 3 di questa notte dalla vigilanza privata “La Vedetta” proveniente dall’area di servizio Carrefour di via Farfisa a Camerano. I banditi avevano già rubato una pala meccanica alla ditta La Gramigna con la quale avevano già divelto le tre colonnine self service. Ma il tempestivo arrivo dei carabinieri li ha costretti ad abbondare tutto sul posto. Due si sono dileguati a piedi, altri due su un Ducato, poi ritrovato poco lontano e restituito al legittimo proprietario. Le ricerche sono ancora in corso con pattugliamenti e posti di blocco. Ancora da quantificare, ma comunque ingenti, i danni alla struttura.