La banda della ruspa scappa con i soldi del self service Devastato il distributore

ANCONA - Blitz dei banditi al distributore Q8 Easy di via Farfisa, dietro il Carrefour, nel territorio di Camerano. I malviventi sono scappati con un bottino tra i 10 e i 20 mila euro. Come a maggio i ladri hanno usato le maniere forti. Si sono serviti di una ruspa, custodita in un capannone delle zona, di proprietà di una ditta di giardinaggio, già rubata nel precedente assalto, per abbattere le protezioni in acciaio e sradicare le colonnine. Una l’hanno portata via direttamente, caricandola con la benna a bordo di un furgone. Ne hanno sventrata un’altra, riuscendo ad impossessarsi della casetta di sicurezza. La terza colonnina, invece, è stata lesionata ma ha resistito all’urto. Ma durante l’assalto la ruspa è finita contro la cabina del quadro elettrico, danneggiando pure quella. L’incidente ha provocato un blackout e per ora ha impedito ai gestori del distributore e ai carabinieri, intervenuti sul posto quando è scattato l’allarme, attorno alle 3 dell’altra notte, di analizzare le riprese della videosorveglianza. I banditi maldestri - hanno agito almeno in tre a volto coperto - sono riusciti a darsi alla fuga, abbandonando il bobcat in panne sul piazzale, appena prima dell’arrivo di una guardia giurata che si trovava in zona per presidiare il Carrefour.