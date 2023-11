Un branco di cinghiali a due passi dal centro a Matelica

MATELICA - Un branco di cinghiali a spasso per Matelica, in via Venanzo Boldrini, a ridosso del centro storico, sono stati immortalati in un video nella serata di lunedì. Filmato diventato poi virale. Nel video girato da una coppia di automobilisti si vedono ben 13 cinghiali, un gruppo formato sia da esemplari adulti, che cuccioli, lungo la strada, che attraversano più volte la carreggiata, nella zona che i matelicesi chiamano la Vecchia, a poche centinaia di metri dalle centralissime vie che conducono in piazza Enrico Mattei.