Licenziato perché calcia una zucca e colpisce una cliente in testa al ristorante: il video diventa virale e lui viene riassunto

Un modo decisamente originale per perdere il lavoro: Zach Hodges stava giocherellando con una zucca decorativa mentre era in attesa al bancone del ristorante in cui lavorava. Inaspettatamente, uno dei calci che sferra all'ortaggio sembra essere un po' più forte del previsto e la zucca finisce dall'altra parte della stanza, sulla testa di una cliente.

Il tutto viene ripreso dalla telecamera di sorveglianza del locale. La vicenda, tuttavia, non finisce qui.

"L'incidente della zucca": il ritorno

Il video originale è stato pubblicato proprio da Zach, con la didascalia: «Perdi il lavoro per aver colpito un cliente sulla testa con una zucca...». Ciò che gli utenti hanno trovato particolarmente divertente è che dopo l'incidente il ragazzo non si preoccupa di assicurarsi che la donna non si sia fatta male, ma decide di correre in soccorso della zucca sotto lo sguardo basito della cliente.

Quest'ultima, dopo l'accaduto, si è premurata anche di lasciare una recensione a una stelle al ristorante e scrivere, anonimamente: «Sono stata colpita sulla testa da una zucca mentre ero in attesa del mio ordine». Proprio per questo incidente, Zach è stato licenziato.

La storia, però, non finisce qui, perché il video ha fatto un successo strepitoso ed è andato virale, accumulando oltre 34 milioni di visualizzazioni e quasi 5 milioni di mi piace. Per questo motivo, il datore di lavoro ha deciso di riprendere Zach tra le proprie fila e sfruttare un po' di quella notorietà.

Il ragazzo, infatti, ha poi pubblicato un altro video (anche questo virale) in cui si vede mentre rientra nel ristorante con la coda tra le gambe e guarda le colleghe con un po' di imbarazzo, mentre una di loro tiene tra le mani la zucca incriminata. La didascalia, stavolta, recita: «Il capo ti lascia tornare al lavoro dopo che "l'incidente della zucca" è andato virale...».