Kiev, carro armato russo schiaccia auto: il passeggero miracolosamente illeso

(LaPresse) Continuano ad arrivare dai social le immagini più brutali del conflitto ucraino, registrate dai cittadini e postate online per mostrare al mondo gli orrori della guerra. In queste dramatiche ore in cui si combatte senza tregua a Kiev, i tank russi hanno preso possesso delle strade di Obolon, alla periferia della Capitale ucraina. In alcuni video apparsi online uno di questi enormi cingolati è stato ripreso mentre si dirigeva volutamente contro un’auto proveniente in senso opposto e travolgerla. Una scena resa ancora più incredibile dal fatto che il guidatore, un anziano signore, ne è uscito miracolosamente vivo. In un secondo video infatti si vede l’uomo intrappolato tra le lamiere mentre altri concittadini cercano di liberarlo. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE

