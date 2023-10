GF, violato il regolamento durante le nomination: Angelica verrà squalificata?

Una nuova controversia è esplosa dopo l’ultima puntata del Grande Fratello , generata da una singolare esternazione fatta daal momento delle nomination. A causa di questa frase, numerosi telespettatori si sono riversati sul web, sollevando delle accuse e arrivando a sostenere che la sua potrebbe essere una vera e propria violazione del regolamento del gioco, soprattutto per quanto riguarda le votazioni in Mystery e ciò che i concorrenti possono dire e fare a riguarda. Inutile dire che la situazione ha scatenato un acceso dibattito tra i fan del programma. Ma cosa avrà mai combinato l'account manager del reality show di casa Mediaset? Perché in molti ora chiedono che Angelica venga squalificata? Photo Credits: per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy; music by Korben MKdB