Costa: «Non mi dimetto, lascio a fine a stagione. Farò di tutto per salvare la Vuelle»

EMBED

PESARO - «Non mi dimetto - rimarca con forza -. Ho deciso di lasciare il mio ruolo di presidete al termine della stagione. Fino al prossimo 30 di giugno starò qui a lottare, a fare ogni cosa possibile immaginabile, come sempre, per salvare la Vuelle. L'ho voluto annunciare oggi per dare il tempo alla società di riorganizzarsi al meglio. La decisione l'avevamo maturata l'anno scorso dopo i playoff. Per me avevamo raggiunto il massimo delle potenzialità di questa società e squadra. Poi, l'amore che ho per questa società è tanto, mi ha portato a riflettere che se l'avessi fatto avrei lasciato un dubbio importante, non ci sarebbero stati i tempi giusti per riorganizzarsi. Ora, giornata dopo giornata, ho deciso questo».