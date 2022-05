Con la schiacciasassi sui Cd di Laura Pausini, l'insolita protesta: cosa è successo a Miami

Insolita protesta a Miami contro Laura Pausini. Un gruppo di esiliati cubani ha passato uno schiacciasassi su alcuni suoi Cd in segno di protesta per una foto scattata nel 2018 in cui la cantante si è fatta immortalare sorridente con agenti della polizia cubana.

«Laura Pausini castrista, comunista e fidanzata di Daz-Canel (presidente cubano)», si legge su alcuni striscioni. Oltre allo schiacciasassi sui dischi i manifestanti hanno anche spiegato striscioni contro il presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Laura Pausini avrebbe dovuto esibirsi in Florida lo scorso fine settimana ma ha cancellato il concerto dopo essere risultata positiva al Covid. La protesta è stata organizzata da Vigilia Mambisa, gruppo di esiliati cubani.

APPROFONDIMENTI IL CASO Laura Pausini e il malore a Eurovision: «Colpa dello... SPETTACOLI Eurovision, Laura Pausini ripassa la scaletta prima dell'inizio...

© RIPRODUZIONE RISERVATA