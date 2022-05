Laura Pausini e il malore a Eurovision: «Colpa dello stress». Cosa è successo durante la finale di ieri

«Volevo tranquillizzarvi e dirvi che sto bene. Durante questa finale ho avuto un calo di pressione e per questo motivo mi sono dovuta fermare una ventina di minuti su consiglio delle dottoresse che mi hanno soccorsa e che ringrazio tanto». Così Laura Pausini, sui social, spiega il motivo della sua assenza momentanea ieri sera sul palco dell'Eurovision al momento della votazione, che ha mandato in fibrillazione i suoi fan.

«Gli ultimi 6 mesi sono stati carichi di lavoro e ho ceduto allo stress, ma sono felice di aver chiuso la serata insieme ai miei adorati compagni di viaggio Alessandro Cattelan e Mika e aver potuto annunciare insieme a loro i vincitori dell'Eurovision, la meravigliosa Ucraina», scrive ancora la cantante prima dei ringraziamenti di rito a Rai, Ebu e a tutti i suoi fan. «Che serata ragazzi! Quanto amore mi avete dimostrato tutti da tutto il mondo! Grazie. Ricorderò questa esperienza tra le più belle della mia vita».

Cos'è successo

La cantante, conduttrice del contest musicale europeo insieme ad Alessandro Cattelan e Mika, non si è presentata sul palco al momento dell'annuncio della classifica provvisoria dopo il voto delle giurie nazionali. Dopo svariati minuti in cui i due sono andati avanti senza di lei, finalmente Laura è apparsa dicendo semplicemente: «Scusate, ero troppo emozionata». La cantante ha così ripreso regolarmente il suo posto per l'annuncio della classifica definitiva del televoto.

