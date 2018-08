L'appuntamento più glamour: â€‹ecco la notte della spiaggia illuminata da 20mila candele

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Si avvicina uno degli eventi più sentiti e partecipati dell’estate pesarese: presentata questa mattina la “Notte delle candele”.«Succede solo qui», rimarca più volte Matteo Ricci Il riferimento è alla cena dalle ventimila candele sulla battigia. Lungo sette chilometri di spiaggia tra ponente, levante, Baia Flaminia e Sottomonte. Una formula di suggestione, «con promozione per la città», che si rinnova puntuale venerdì 10 agosto. Per scandire l’estate pesarese, nella notte delle stelle cadenti: «Si tratta di un evento unico al mondo – commenta il sindaco -, entrato fin dall’inizio nel cuore dei pesaresi. La manifestazione marca il segno del cambiamento degli ultimi anni, in termini di vivacità e appeal della città. Coinvolgendo almeno 40mila persone, vestite di bianco, sulla battigia: non c’è altra iniziativa del genere in giro».: «Per l’evento più glamour dell’estate - spiega l’assessore Antonello Delle Noci - l’adesione è totale. Parteciperanno 67 stabilimenti balneari. Il dress code si mantiene total white: gli albergatori sono coinvolti direttamente, così come Pesaro Village che collabora alla riuscita dell’iniziativa. Una serata speciale». Musica itinerante in spiaggia, con le bande di Candelara e Colombarone, «che convergeranno in piazzale della Libertà per il concerto finale», aggiunge il vicesindaco Daniele Vimini. Non mancheranno gli spettacoli dei Mangiafuoco di Gradara. Mentre la «pizzica in bianco» organizzata dall’associazione Musica nell’Anima animerà dalle ore 20 l’area del Moletto. La novità è in programma in piazzale della Libertà, alle ore 20.30: «Un labirinto di candele elettriche – osserva Vimini - prenderà forma in diretta davanti al pubblico, con la performance di 30 studenti provenienti dal Texas. I ragazzi sono stati selezionati da ‘Grand Houston Opera’, una delle istituzioni americane più importanti per l’opera».La Pro Loco di Candelara si muoverà con una cinquantina di volontari: «Solo sull’acqua posizioneremo quasi mille candele – sottolineano Piergiorgio Pietrelli e Pierpaolo Diotalevi -. Anche le spiagge libere saranno illuminate. Il ‘sogno di una notte di mezza estate’ per il quarto anno colpirà ancora». Chiude il presidente degli albergatori, Fabrizio Oliva: «Una delle manifestazioni di accoglienza più importanti dell’estate. Da quest’anno l’Apa aderisce ufficialmente alla serata: negli alberghi saranno organizzate cene a tema a lume di candela».