Un info-point nella ex sede della farmacia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA STRUTTURA MACERATA Ancora pochi mesi per veder aprire le porte dell'ex farmacia comunale, in piazza della Libertà, che accoglierà l'hub Macerata Culture, il nuovo spazio di accoglienza turistica della città di Macerata. Il debutto è, infatti, previsto per febbraio 2019, quando i locali che affacciano sulla piazza avranno una nuova funzione, grazie al progetto di Sistema Museo, la coop che, assieme alla Meridiana, si è aggiudicata, per i prossimi nove anni, la gestione e la valorizzazione di tutto il patrimonio culturale e turistico di...