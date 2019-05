Trentotto i Comuni al voto la parola passa agli elettori

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE AMMINISTRATIVE MACERATA Il tempo per la campagna elettorale è finito e la parola passa agli elettori. Dopo la giornata di silenzio elettorale di ieri, oggi urne aperte in 38 dei 55 Comuni del Maceratese per il rinnovo di sindaci e consigli comunali. Si vota dalle 7 alle 23, in contemporanea con le Europee. La scheda per le amministrative che verrà consegnata all'elettore è di colore azzurro mentre quella per le Europee sarà di colore rosa. L'incognita è la percentuale dei votanti. Le previsioni meteo danno maltempo e pioggia in tutta...