Tornano le bancarelle del mercatino Il Barattolo

MACERATA Dopo il successo dell'edizione del 23 maggio, che ha fatto registrare una grande affluenza di espositori e moltissimi visitatori che hanno affollato il centro storico, tornano domenica prossima, 13 giugno, le bancarelle de Il Barattolo il mercatino di antiquariato, artigianato artistico, collezionismo, vintage e prodotti tipici enogastronomici. Si torna quindi, dopo le forzate interruzioni, alla cadenza regolare che vede lo svolgimento del mercatino nelle piazze e vie del centro storico la seconda domenica del mese con la sospensione nei mesi di luglio e agosto. Tanti gli oggetti e le particolarità che si potranno trovare tra gli stand e, in particolare, l'edizione di domenica prossima propone abbigliamento e accessori vintage, gioielli, accessori e bigiotteria realizzati a mano, cucito creativo, porcellane e ceramiche da collezione per la casa.

I divieti

Il comando della Polizia locale ha emesso un'ordinanza per regolamentare la circolazione in centro storico in vista della prossima edizione del mercatino. Il provvedimento prevede divieto di sosta con rimozione forzata in piazza Libertà e via Gramsci, valido dalle 7 alle 21.30, eccetto veicoli degli espositori con apposito permesso; in corso Matteotti e in corso della Repubblica valido dalle 7 alle 21.30, eccetto veicoli degli espositori de Il Barattolo che espongono apposito permesso, per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico e limitatamente alle fasce orarie 7-10,30 e 19,30 21,30.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA