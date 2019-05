Sorride la cassa vendita di biglietti superiore al 2017

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL BOTTEGHINOMACERATA Buone notizie dalla biglietteria dello Sferisterio anche per il 2019: la prevendita ad oggi supera quella dell'anno scorso; l'opera più gettonata risulta essere Carmen, seguita da Rigoletto e da Macbeth. Nonostante i 200 euro di costo, per la serata di apertura sono rimaste solo due poltronissime settore platino mentre per gli altri posti più centrali le rimanenze sono di poco superiori. Il Macerata Opera Festival si inaugurerà quindi con una nuova produzione del capolavoro di Georges Bizet, Carmen, che andrà in scena...