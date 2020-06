Servizi igienici in viale Trieste funzionali anche per il centro

MACERATA Gli ultimi lavori di restyling con in città a Macerata sono stati quelli che hanno riguardato i servizi igienici in viale Trieste mentre sono in dirittura di arrivo quelli dei Giardini Diaz. Con questi due ultimi interventi, che si aggiungono a quello già realizzato in piaggia dell'Università, si completa il progetto dell'Amministrazione comunale finalizzato alla riqualificazione delle strutture presenti in città. Tornano quindi a essere fruibili i bagni pubblici di viale Trieste, ubicati a pochi passi dallo Sferisterio, in una delle zone più frequentate del centro storico, dopo una radicale trasformazione che è consistita nell'installazione, all'interno dei locali già esistenti, di bagni autopulenti con struttura delle pareti in acciaio, lavaggio automatico con disinfezione dopo ogni uso e di porte automatiche che si aprono allo scadere del tempo previsto, per evitare usi impropri dei servizi.

La riqualificazione

«Ambire di essere città di cultura, turistica, accogliente vuol dire anche essere attenti ai dettagli - aveva avuto modo di affermare nei giorni scorsi il sindaco Romano Carancini - non solo musei, teatri, spettacoli, mostre, accoglienza, segnaletica, rigenerazione e tutto quello che da anni Macerata dimostra di essere. Tra i dettagli c'è anche la riqualificazione del sistema dei servizi igienici per la città in punti strategici. Dopo Piazza della Libertà, ora viale Trieste (vicino allo Sferisterio) e tra pochissimi giorni anche quelli ai Giardini Diaz: tre spazi che hanno in comune la vocazione di ospitare e aggregare. Noi abbiamo voluto che in quei luoghi il servizio essenziale della città di poter contare su bagni pubblici rinnovati e continuamente igienizzati fosse un segno di rispetto e di accoglienza per le persone, spesso le più fragili.La differenza possono farla anche i dettagli» Per quanto riguarda l'impianto dei Giardini Diaz, l'intervento di riqualificazione dovrebbe essere portato a termine entro pochi giorni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA