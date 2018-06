Polo scolastico, domani summit con De Micheli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASOSAN GINESIO «Giovedì saremo a Roma per incontrare Renzetti e De Micheli per capire la situazione reale del nuovo polo scolastico di San Ginesio». Non va oltre il sindaco di San Ginesio, Giuliano Ciabocco, ma si intuisce che la situazione che lo porta a questo urgente summit con i vertici della ricostruzione riguarda lo sblocco delle pratiche inerenti la partenza del cantiere del nuovo polo scolastico. Annunciato e addirittura inaugurato dal commissario per la ricostruzione, Paola De Micheli, ma che al momento non ha fatto alcun passo...