PIEVE TORINA Domani, dalle ore 9 alle ore 14, sarà attivo al poliambulatorio di Pieve Torina un servizio di somministrazione vaccini per implementare la campagna contro l'epidemia di covid19. Una opportunità pensata e voluta dal sindaco Alessandro Gentilucci «per incentivare coloro che non si sono ancora vaccinati e invitarli a farlo in sicurezza, gratuitamente e senza prenotazione». Personale preparato e dotato delle necessarie apparecchiature somministrerà le dosi di vaccino a richiesta e secondo specifiche definite. Il poliambulatorio di Pieve Torina, dunque, sempre più punto di riferimento per il territorio dell'alto maceratese in termini di salute e sanità pubblica: «Dopo la recente attivazione del punto prelievi prosegue Gentilucci - continuiamo a proporre servizi per la comunità nell'ottica di qualificare un presidio sanitario che possa risultare efficace ed utile. Per questo invito tutti i pievetorinesi e anche gli abitanti delle aree limitrofe a recarsi al poliambulatorio per vaccinarsi. Ripeto: non occorre prenotazione, è una opportunità di fruizione libera e dovranno essere seguite le indicazioni fornite dal personale in loco».

