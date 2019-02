Pagamenti in grave ritardo gli edili rischiano il default

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA PROTESTAMACERATA Non solo la ricostruzione che non parte. Ma anche il rischio di chiusura o fallimento delle imprese edili della provincia per il ritardato pagamento di lavori fatti, sia di messa in sicurezza di edifici pubblici che di quelli privati già ricostruiti. La denuncia è arrivata dai responsabili di settore delle associazioni artigiane Cna e Confartigianato che, accompagnati da alcuni titolari di imprese edili, hanno sottolineato quelle che sono le storture di un sistema che sta strangolando chi lavora nelle zone del cratere...