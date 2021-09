NON È PERÒ ESCLUSO IL RIDIMENSIONAMENTO PER ALCUNI RUOLI

IL PIANO

MACERATA Più che alla ricerca di nuove firme, l'amministrazione Parcaroli sembra orientata a confermare quelle uscenti anche per l'edizione 2022 della stagione lirica allo Sferisterio. Nessuno ha il coraggio di dirlo apertamente dopo tante voci di cambiamento, ma pare certo che l'orientamento del primo cittadino, e dei suoi referenti per la cultura, e lo spettacolo, sia quello di confermare gli uscenti Luciano Messi e Barbara Minghetti.

Il consiglio di amministrazione dell'associazione Sferisterio si riunirà nella prima metà di ottobre ed è possibile voglia anche affrontare la questione dei contratti in scadenza del sovrintendente e del direttore artistico. Nel corso dell'estate sono girate voci e tesi opposte: chi annunciava cambiamenti radicali, chi dava Messi in partenza per teatri di rilievo internazionale, chi diceva che era già tutto fatto con la conferma degli uscenti. Finora il sindaco Sandro Parcaroli non ha adottato provvedimenti di rottura, anche sugli incarichi ai dirigenti comunali e per le nomine nelle partecipate. L'impressione è che il primo cittadino voglia prima definire contenuti e volto della struttura per poi affrontare il futuro e le nomine: prima cioè l'elaborazione di una nuova veste giuridica per l'associazione Arena Sferisterio, magari per il tramite di una Fondazione che possa occuparsi anche degli altri asset culturali di riferimento del capoluogo, iniziando dai musei. Quindi ancora qualche settimana di tempo per definire obiettivi e strategie, nella speranza che ci sia condivisione anche con i vari componenti del Consiglio di amministrazione dell'associazione Sferisterio che è stato rinnovato di recente. Possibile anche che, oltre a una sostanziale conferma di direttore artistico e sovrintendente, ci possa essere anche un ridimensionamento di alcuni ruoli con l'ingresso di nuove figure professionali: partita che al momento si gioca negli spogliatoi, in attesa che il mister consegni all'arbitro la distinta con l'elenco dei prescelti. La stagione 2021 si era chiusa con quasi 22mila presenze, per 115 manifestazioni realizzate da più di 550 persone fra artisti tecnici e professionisti dello spettacolo. «Sono dati che vanno al di sopra delle nostre aspettative e che testimoniano il grande lavoro che ha preceduto le celebrazioni del centenario aveva detto in chiusura di stagione il presidente dell'Associazione Arena Sferisterio, Sandro Parcaroli . Lo Sferisterio è il simbolo identitario della nostra comunità che grazie al sostegno di tutti noi e della Regione Marche può aspirare a diventare un luogo sempre più riconosciuto e riconoscibile, a livello nazionale e internazionale, e punto di riferimento per le attività culturali del territorio. Lo Sferisterio è un luogo unico, amato da tutti, di cui dobbiamo andare fieri e del quale dobbiamo prenderci cura; un luogo dell'anima che ispira, ogni volta, nuove prospettive e nuovi progetti». Nuove prospettive e nuovi progetti, ma con quali nomi? Quelli che già circolano in Arena o ce ne saranno di nuovi? Magari personaggi che in Arena ci sono già stati per avervi mosso i primi passi professionali?

