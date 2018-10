Nessuna violenza su una ragazzina Anziano assolto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA SENTENZA MACERATA Aveva dato un passaggio a una ragazzina minorenne di origine nordafricana, era finito sotto processo per violenza sessuale. Ieri un maceratese di 82 anni è stato assolto dalle accuse con formula piena. I fatti contestati risalgono al 27 luglio del 2012 quando l'anziano, che si trovava in stazione, offrì un passaggio a una diciassettenne nordafricana. La ragazza doveva andare a Tolentino e l'uomo si era detto disponibile ad accompagnarla. In base alla ricostruzione riportata poi dalla ragazza di colore ai carabinieri,...