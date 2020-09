MACERATA Dopo l'elezione a sindaco del candidato del centrodestra, Sandro Parcaroli, la commissione elettorale centrale ha completato il lavoro di verifica dei voti attribuiti alle liste sulla base dei verbali redatti dai presidenti dei seggi ed ha assegnato ufficialmente i voti. In consiglio comunale siederanno per la Lega Francesco Luciani, Andrea Blarasin, Aldo Alessandrini, Laura Orazi, Laura Laviano, Claudio Carbonari, Paola Pippa, Giordano Ripa e Giovanni Pianesi; per Fratelli d'Italia Paolo Renna, Francesca D'Alessandro, Pierfrancesco Castiglioni e Paolo Virgili; per la lista Sandro Parcaroli sindaco Silvano Iommi, Gianluca Micucci Cecchi, Alessandro Bini, Romina Leombruni; per Forza Italia Riccardo Sacchi e Sandro Montaguti e per l'Udc Marco Caldarelli.

La minoranza

Per quanto riguarda invece il Pd Maurizio Del Gobbo, Andrea Perticarari, Ninfa Contigiani e Alessandro Marcolini; per la lista Macerata Insieme David Miliozzi, per Macerata Bene Comune Stefania Monteverde, per Macerata Rinnova Elisabetta Garbati, per Italia Viva Ulderico Orazi e per il Movimento 5 Stelle Andrea Boccia. Entrano in consiglio comunale anche tre degli altri candidati a sindaco e sono Narciso Ricotta, Alberto Cicarè e Roberto Cherubini. Ricordiamo che il nuovo sindaco Parcaroli, appoggiato dalla lista Sandro Parcaroli sindaco, Udc, Nuovo Cdu Cristiani democratici uniti, Lega Salvini, Civici per il popolo della famiglia, Forza Italia Berlusconi per Parcaroli e Fratelli d'Italia aveva conquistato 12.113 voti (52,78%) contro i 7.489 (32,63%) di Narciso Ricotta sostenuto da Pd e Italia Viva, e le civiche Macerata Bene Comune, La Città di tutti, La Nostra città, Macerata Rinnova, Macerata Insieme e i Moderati per Ricotta.

Gli altri

Molto più staccati gli altri candidati sindaci in lizza: Roberto Cherubini 2,167 (9,44%) appoggiato dalle liste MaceratAmica, Macerata per l'Ambiente, Movimento 5 stelle, Alberto Cicarè 1.020 (4,44%) liste Potere al Popolo, Strada Comune e Gabriele Micarelli 159 (0,69%) lista Macerata Lavora. Alle comunali hanno votato 23.616 maceratesi, il 63,35% dell'elettorato.

m. g.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA