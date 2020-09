MACERATA Da lista civica ad associazione per continuare nel solco della campagna elettorale. Macerata Lavora cambia ma resta l'obiettivo di essere il punto di riferimento dei commercianti. «Avevamo detto che avremmo appoggiato chi avrebbe governato la città afferma Gabriele Micarelli (foto) -: è stato scelto Parcaroli e, da fuori il palazzo, cercheremo di far capire alla nuova giunta quello che serve per rilanciare il commercio a Macerata. Essendo Parcaroli un commerciante prima che un politico credo che sarà in grado di comprendere quelle che sono le esigenze della nostra categoria. Ribadiamo la necessità di un tavolo operativo con i commercianti che auspico venga messo in piedi dal nuovo sindaco». Per quanto riguarda l'esito del voto Micarelli ammette che è stato deludente. «Abbiamo preso i nostri voti afferma - però mi attendevo di più dai commercianti, non hanno compreso come questa lista fosse l'unica opportunità di eleggere un nostro rappresentante in consiglio comunale. I voti che abbiamo preso sono quelli che in fondo mi aspettavo. Avere un commerciante in Consiglio sarebbe stato fondamentale per far sentire la nostra voce in quella assise dove si decide il futuro della città».

m. g.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA