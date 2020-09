MACERATA «Con le sue 3.737 preferenze Elena Leonardi è stata la più votata, in tutta la regione Marche, tra la rappresentanza femminile della colazione del nuovo governatore Francesco Acquaroli». Èquanto osserva il coordinamento di Porto Recanati di Fratelli d'Italia. «La Leonardi, consigliere uscente, è stata eletta a furor di popolo per la provincia di Macerata nella nuova maggioranza che governerà la Regione per i prossimi 5 anni. La portorecanatese vanta una lunga militanza nel partito che è oggi di Giorgia Meloni, maturando esperienza sia a livello comunale, assessore in due legislature, sia a livello regionale come unico rappresentante di Fratelli d'Italia nella passata legislatura».

Le prospettive

Enorme soddisfazione viene poi espressa dai rappresentatati di Fdi di Porto Recanati, per il notevole risultato ottenuto nella cittadina rivierasca: «Siamo il primo partito con il 23,59%, siamo orgogliosi del risultato ottenuto. Da sempre vicini al neo presidente Acquaroli e alla leader nazionale Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia a Porto Recanati abbiamo ottenuto un risultato sorprendente, scavalcando Lega, Pd e M5S, posizionandosi al vertice della scena politica portorecanatese, che ci vedrà tra i sicuri protagonisti alle prossime elezioni comunale nella primavera del 2021».

Il ringraziamento

Infine la Leonardi che tiene a ringraziare Francesco Acquaroli: «La persona giusta sottolinea -, instancabile e generoso, si è speso in tutti i modi visitando ogni luogo della nostra regione, per presentare la nostra idea di Marche, per essere il testimone perfetto di un partito pieno di voglia di fare. Grazie a chi c'era, a chi ha creduto con me a questo progetto, a chi ha lavorato e si è speso per trasformare il futuro in presente. E poi un immenso grazie alla mia famiglia».

