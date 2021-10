CIVITANOVA Sono iniziate ieri le verifiche a campione nella sede comunale in ottemperanza all'entrata in vigore del decreto legge sul green pass che obbliga ad avere la certificazione a tutti coloro che svolgono il proprio lavoro in luoghi privati e pubblici. Nel giorno dell'entrata in vigore del lasciapassare obbligatorio sui luoghi di lavoro, anche il sindaco Fabrizio Ciarapica e i consiglieri Paolo Nori e Piero Croia hanno esibito il qr code al funzionario Roberta Bertolini. In municipio, infatti, la certificazione è richiesta ai dipendenti, ma anche alla parte istituzionale. La disposizione non si applica agli utenti, che invece potranno accedere agli uffici liberamente, sempre nel rispetto della normativa in relazione all'uso di mascherine e alla compilazione di un modulo di autocertificazione. A conclusione dei controlli Ciarapica ha riferito che le operazioni si sono svolte senza inconvenienti. Ciò è dovuto anche al fatto che nelle settimane precedenti e nei giorni a ridosso del 15 ottobre, l'assessore al personale Roberta Belletti, il segretario generale e i dirigenti hanno informato di ogni aspetto della normativa tutti i capi ufficio, incaricati di svolgere le operazioni di controllo.

