Le discoteche restano chiuse «Sono rimasto senza parole»

MACERATA «Post muto». Utilizzando il linguaggio dei social, Aldo Ascani commenta così la decisione della cabina di regia con cui è stato introdotto il green pass per tutte le attività, meno le discoteche. Che debbono rimanere chiuse. Questa l'indicazione data al Governo. «Rimango veramente interdetto di fronte a questa decisione, sinceramente non so proprio cosa dire afferma il direttore artistico dello Shada non riesco a trovare motivazioni o spiegazioni logiche». Certificazione verde per entrare in bar, ristoranti, piscine, palestre, teatri e grandi eventi come concerti e partite di calcio. Ma ballare rimane proibito. «Avevo già detto e ribadisco continua l'imprenditore nel campo dell'intrattenimento che la categoria sarebbe stata favorevole all'istituzione del green pass per entrare nelle discoteche. Tra l'altro, con servizio biglietteria e personale di sicurezza, siamo gli unici a poter garantire un adeguato controllo. Introducendo la certificazione della vaccinazione o del tampone negativo per accedere a determinate attività commerciali, sarebbe stato coerente e giusto inserire anche le discoteche. Invece pare che saremo gli unici esclusi. Aperto tutto meno le discoteche. Incredibile, non riesco proprio a capacitarmi». Ascani spera ancora in un ripensamento. «In caso contrario, se dovesse essere confermata questa decisione, allora credo proprio che la categoria darà una risposta forte. Quale? Non lo so. Mi balena in testa la parola rivoluzione. Però rimango ancora senza parole. Per ora l'unico commento sotto questa scelta è: post muto».

Emanuele Pagnanini

